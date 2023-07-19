Военный аналитик немецкого издания Bild* Юлиан Рёпке прокомментировал ночные удары российской армии по Одессе и напомнил, что ВС РФ атакуют регион уже вторую ночь подряд.
"Своими ночными бомбардировками одесского порта Россия фактически ввела морскую блокаду Украины. Ни один сухогруз не зашёл на Украину с начала ударов", — отметил он.
Рёпке подчеркнул: Россия не поражает торговые суда, а наносит удары по военным и стратегическим объектам Незалежной. Этот факт делает работу зерновозов невозможной, поскольку страховщики судов не могут послать корабли в опасные места.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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