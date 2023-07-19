Скотт Риттер: три тысячи военных, которых Байден перебрасывает в ЕС, будут уничтожены за полтора дня

У президента США Джо Байдена нет планов по отправке на Украину американского военного контингента, которые бы всё равно там не смогли изменить ситуацию на поле боя. В этом уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: eer.ru

Ранее стало известно, что Байден отдал распоряжение касательно мобилизации трёх тысяч военных, входящих в резервные силы, и которым предстоит усилить НАТО в Европе, приняв участие в операции "Атлантическая решимость".

"Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Вместе с тем Риттер не считает, что этот шаг Байдена означает решение ввести войска США на Украину, как полагают некоторые. Этого количества американских военных явно не хватит, чтобы провести хоть мало-мальски успешную операцию на Украине, пояснил он.

Риттер считает, что это решение Байдена направлено на партнёров в ЕС, чтобы их успокоить, и призвано показать, что Вашингтон готов принять меры по обеспечению безопасности в Европе.