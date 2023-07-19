Глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек предъявил Индии обвинения в связи с её торговыми отношениями с Российской Федерацией, сообщает телеканал NTV.
По словам Хабека, проведение Евросоюзом переговоров на тему подписания соглашения о свободной торговле с Индией — полностью в интересах Германии. Однако, она покупает большие объёмы недорогостоящей нефти у России.
Руководитель экономического ведомства Германии назвал взаимоотношения с Индией важными, но сложными. ФРГ по-прежнему продолжает ощущать последствия серьёзной зависимости от российских энергетических ресурсов.
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