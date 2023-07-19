Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который будет проходить в ЮАР. Об этом сообщили в администрации южноафриканского президента. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.