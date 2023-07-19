Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который будет проходить в ЮАР. Об этом сообщили в администрации южноафриканского президента. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.