Скорость, с которой Киев в ходе наступательных действий теряет полученные от Запада танки и бронемашины, ошеломила и украинские власти, и их западных союзников. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
"Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", — говорится в материале.
Авторы обратили внимание, что у Украины так и не получилось прорвать российскую оборону в ходе наступательной операции.
При этом в Киеве неоднократно жаловались на нехватку и медленную передачу западного вооружения, из-за чего украинскому военному руководству и властям пришлось начать наступление, не имея ни авиации, ни систем ПВО, из-за чего техника и войска остались без надлежащей защиты.
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