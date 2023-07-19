Читатели Le Figaro возмутились из-за слов Макрона насчёт огромной ошибки Путина по поводу зерновой сделки

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Французам показались лицемерными слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего об огромной ошибке Владимира Путина, который принял решение выйти из зерновой сделки.

Фото: РИА Новости

Комментаторы французского издания Le Figaro посоветовали Макрону начать с признания собственных ошибок, а не чужих.

"Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — написал один пользователь.

Читатели напомнили французскому президенту о гораздо более серьёзных ошибках, которые он совершил: согласии передать Украине ракеты высокой дальности и несоблюдении Минских соглашений.

"Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — добавил другой комментатор.

Россия проинформировала ООН, Украину и Турцию о выходе из зерновой сделки 17 июля, пояснив, что страны Запада не выполняют свою часть соглашений в отношении неё, а украинское зерно идёт не в голодающие африканские страны, а в страны ЕС.