Французам показались лицемерными слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего об огромной ошибке Владимира Путина, который принял решение выйти из зерновой сделки.
Комментаторы французского издания Le Figaro посоветовали Макрону начать с признания собственных ошибок, а не чужих.
"Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — написал один пользователь.
Читатели напомнили французскому президенту о гораздо более серьёзных ошибках, которые он совершил: согласии передать Украине ракеты высокой дальности и несоблюдении Минских соглашений.
"Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — добавил другой комментатор.
Россия проинформировала ООН, Украину и Турцию о выходе из зерновой сделки 17 июля, пояснив, что страны Запада не выполняют свою часть соглашений в отношении неё, а украинское зерно идёт не в голодающие африканские страны, а в страны ЕС.
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