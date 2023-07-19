WSJ: солдат ВСУ признал беззащитность перед российской авиацией

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Украинская армия беззащитна перед российской авиацией. Об этом заявил солдат ВСУ с позывным "Грек". Он подчеркнул: главная проблема войск киевского режима — это небо. Армия России видит всё поле боя, признал военнослужащий.

Фото: goodfon.ru

"Когда противник видит всё поле боя, что можно сделать?" — рассказал он в беседе с Wall Street Journal (WSJ).

"Грек" отметил, что украинские силы испытывают острую нехватку снаряжения. Страны коллективного Запада ошиблись, когда поставили в Киев танки и бронетехнику, не обеспечив их защиту от российских истребителей и систем противовоздушной обороны.

"Это все равно, что подарить велосипед без педалей", — заключил солдат.