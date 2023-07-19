Читатели издания ВВС (Великобритания) поддержали запрет на смену пола в Российской Федерации.
На Западе горячо и с восторгом восприняли решение Госдумы РФ.
"Наконец-то страна с семейными ценностями и здравым смыслом", — пишет один из пользователей под статьёй BBC о законе по запрету на смену пола в РФ.
Одни из читателей отметили, что планируют уехать в Россию, другие сожалеют, что Запад этот момент упустил.
Напомним, ГД РФ 14 июля приняла закон о запрете смены пола. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство отменит подзаконные акты, которые ранее регулировали процесс смены пола.
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