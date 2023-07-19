Белоруссия и Кемеровская область имеют довольно крепкие торгово-экономические отношения, которые стороны хотят в ближайшее время усилить по причине текущего низкого темпа. Такая информация стала известна во время встречи премьер-министра Минска Романа Головченко с губернатором российского региона Сергеем Цивилевым.
"Кемеровская область, Кузбасс — очень важный партнер. Сегодня мы обсудим пути каким образом можно интенсифицировать наши торгово-экономические связи, дадим соответствующие поручения".
Белорусский политик также отметил, что прошлогодний результат варьируется в области $600 млн, что является хорошим показателем.
Напомним, ранее стало известно о прибытии белоруской делегации на территорию Кузбасса с целью обсуждения двустороннего сотрудничества, развития партнёрских отношений между промышленными предприятиями регионов.
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