Премьер Белоруссии считает необходимым усиление сотрудничества с Кузбассом

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Белоруссия и Кемеровская область имеют довольно крепкие торгово-экономические отношения, которые стороны хотят в ближайшее время усилить по причине текущего низкого темпа. Такая информация стала известна во время встречи премьер-министра Минска Романа Головченко с губернатором российского региона Сергеем Цивилевым.

Фото: https://gazeta.a42.ru

"Кемеровская область, Кузбасс — очень важный партнер. Сегодня мы обсудим пути каким образом можно интенсифицировать наши торгово-экономические связи, дадим соответствующие поручения".

Белорусский политик также отметил, что прошлогодний результат варьируется в области $600 млн, что является хорошим показателем.

Напомним, ранее стало известно о прибытии белоруской делегации на территорию Кузбасса с целью обсуждения двустороннего сотрудничества, развития партнёрских отношений между промышленными предприятиями регионов.