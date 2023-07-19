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РИА Новости: Киев в панике, Запад готовится к "сливу" Украины

1:17
Мир

Украинские военные в ходе наступления столкнулись с проблемами и быстрых результатов добиться невозможно, заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, объясняя Западу, почему практически гарантированная "суперперемога" ВСУ превратилась на глазах в тыквообразную зраду. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

РИА Новости: Киев в панике, Запад готовится к "сливу" Украины
Фото: The Daily Beast

Но зачем нужны эти картинные причитания, если фиаско летней кампании всем уже понятно и так, задаёт вопрос публицист. По его мнению, заявления Сырского призваны подстелить соломки для лидеров киевского режима на фоне вырисовывающейся ещё худшей мегазрады.

"А дело в том, что, похоже, главные кукловоды посмотрели отчёты о потерях ВСУ, почитали сводки с ЛБС, свели дебет с кредитом и пришли к выводу, что надо закрываться на учёт и фиксировать убытки", — пишет журналист.

Из-за того, что украинское наступление захлебнулось, на Западе могут включить план "Б", навязав мирные переговоры с Россией, чего очень боятся в Киеве. Но только их не будет, так как теперь на это уже не пойдёт Москва, заключил автор статьи.

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Элитный спецназ ВСУ снял на видео свою смерть
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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