Решив создать новую валюту, Россия, Китай и Индия подняли своеобразный бунт против американской финансовой гегемонии. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, новая валюта негативно повлияет на экономическую систему США.
"Они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту валюту", — отметил Макгрегор в эфире London Real.
Полковник добавил, что Африка, Южная Америка и Азия заинтересованы в денежной единице, предлагаемой Россией. В этих регионах поддерживают Москву, сопротивляющуюся политике США, уточнил экс-советник главы Пентагона.
Он также подчеркнул: новая валюта будет обеспечиваться золотом, которое в больших количествах есть у РФ, КНР и Индии.
Ранее журналисты Der Spiegel заявили, что Москва может годами сдерживать экономическое давление Запада.
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