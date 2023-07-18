Политолог Михайленко: Крым мог остаться в составе Украины

Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко подвёл в беседе с Pravda.ru самые главные итоги очередного саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе.

Фото: Известия.ру

По мнению эксперта, смотреть на это русофобское мероприятие нужно с разных точек зрения.

"Там был разговор. Байден что сказал? Он сказал на саммите, что Запад строго стоит, он поддерживает Украину. Почему? Потому что решение проблемы должно основываться на принципе территориальной целостности. И вот вокруг это очень много разговоров", — отметил аналитик.

Принцип территориальной целостности действительно заложен в основополагающих документах международного права. Однако он неразрывно связан с другим основополагающим принципом — самоопределения народов. Друг без друга они существовать не могут, пояснил собеседник издания.

"А вот про самоопределение тех же крымчан Байден ничего не сказал на саммите. А должен был бы, если по сути разобраться, почему, откуда причины, в том числе конфликта", — добавил Михайленко.

Если бы крымчане стали жить лучше с 1991 года, чем до этого, чем в Советском Союзе в составе Украины, вообще бы не возник вопрос о территориальной целостности, о выходе Крыма из Украины, заключил эксперт.