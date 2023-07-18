Северная Корея привела в действие неуправляемую в воздухе баллистическую ракету. Как передаёт информационное агентство "Рёнхап", это является очередным испытательным спуском.
"Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море".
Напомним, ранее сообщалось о проведении 12 июля тестового запуска ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твёрдом топливе.
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