"Рёнхап": КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея привела в действие неуправляемую в воздухе баллистическую ракету. Как передаёт информационное агентство "Рёнхап", это является очередным испытательным спуском.

Фото: lenta.ru

"Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море".

Напомним, ранее сообщалось о проведении 12 июля тестового запуска ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твёрдом топливе.