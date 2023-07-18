Правительству США необходимо предоставить документы с точными суммами, которые уходят в виде различной военной и гуманитарной помощи на Украину. Так выразился предприниматель Илон Маск в своём Twitter
"Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства".
По словам Маска, граждане Америки не понимают, на что уходят такие большие деньги, с учетом проявления постоянной и активной поддержки киевскому режиму.
Ранее от информационного агентства Reuters стало известно о скором выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $1,3 млрд.
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