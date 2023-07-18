Африканский союз сожалеет о приостановке зерновой сделки

Приостановление действия Черноморской инициативы было горестно воспринято Африканским союзом. Председатель Комиссии объединения Муса Факи Махамат назвал эту сделку необходимым звеном в существовании мирового сообщества и развития некоторых стран, в том числе государств Африки.

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"Я сожалею о приостановке черноморской зерновой инициативы, одним из первых сторонников которой был Африканский союз <…> Я призываю стороны решить все вопросы, чтобы возобновить непрерывную и безопасную доставку зерна и удобрений с Украины и из России туда, где они необходимы, особенно в Африку".

Напомним, черноморская инициатива была прекращена 17 июля, когда Россия в который раз объявила о невыполнении части сделки со стороны Украины и стран Запада. В свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, уведомил о готовности вернуться к соглашению при условии соблюдения требований Москвы.