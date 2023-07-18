Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса считает, что попытка задержать российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) была бы равносильна объявлению войны России.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, цитирует президента Южно-Африканской республики ТАСС.
Это высказывание Сирила Рамафосы содержится в документах, которые были отправлены в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском оппозиционной партии "Демократический альянс". В этой провинции расположен крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург.
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, отметил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент Южно-Африканской республики настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС.
Однако Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию "Демократического альянса" обязать руководство страны выполнить требования МУС.В августе в ЮАР должен пройти саммит лидеров глав государств — участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Южно-Африканская республика ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.
В соответствии с этим статутом, государства, его подписавшие, обязаны производить задержания по ордерам МУС.
Из государств — участников БРИКС, Римский статут ратифицировали Бразилия и ЮАР. Россия статут в 2000 году подписала, но его не ратифицировала, а в дальнейшем отказалась от участия в этом соглашении.
Индия и Китай вообще не присоединялись к Римскому статуту.
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