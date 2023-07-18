Politico: в Белоруссию будут прекращены поставки запчастей для военной техники от ЕС

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Евросоюз прекратит поставки необходимых для Беларуси запчастей, которые ранее помогали обслуживать военную технику. В частности это касается авиации, уточняет издание Politico.

Фото: www.gazeta.ru

Такое решение было принято с целью пресечения нелегальных поставок деталей на территорию России. Именно поэтому, как пишет медиа-организация, "точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, запрещенных к поставкам в РФ".