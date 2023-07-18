МИД Армении: страна не станет пространством, где можно обойти санкции

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Армения никогда не станет той страной, где удастся обойти санкции, — такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, обосновывая это крепким сотрудничеством как с ЕС, так и с Соединенными Штатами.

"Я хотел бы еще раз публично и громко заверить <…> что Армения не собирается становиться пространством, где санкции можно было бы обойти. Мы очень тесно и очень прозрачно сотрудничаем не только с соответствующими органами из ЕС, но также из США и других стран".

Мирзоян также прокомментировал положение нынешней экономики Армении, сказав, что "война повлияла на неё как положительно, так и отрицательно".