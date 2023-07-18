Между Израилем и Великобританией состоялся стратегический диалог, в ходе которого представители двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и проводимы на Украине конфликт. Встреча прошла в Иерусалиме, в роли собеседников выступили глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тим Бэрроу.
"Состоялось углубленное обсуждение иранского вопроса, войны между Россией и Украиной и ситуации на палестинской арене <…> Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствовал делегацию Великобритании и начало стратегического диалога, отражающего дружбу и стратегическое партнерство между Израилем и Соединенным Королевством".
В канцелярии израильского премьера уже начали говорить об организации постоянных встреч такого формата с целью не только укрепить сотрудничество между Израилем и Великобританией, но и обсудить политически-важные темы, касающиеся всего мирового устройства.
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