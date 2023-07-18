Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в нефтегазе

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Между Москвой и Каракасом состоялось обсуждение энергетического сотрудничества двух стран и перспектив двустороннего взаимодействия. Представителями двух государств в этом диалоге стали глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа.

Фото: РИА Новости

"Отдельно министры рассмотрели вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере, а также перспективные проекты на территории Венесуэлы".

Шульгинов убеждён, что российско-венесуэльское сотрудничество непрерывно и динамично развивается, несмотря на "внешние ограничения со стороны Запада". Иначе как объяснить, по словам политика, такое активное обсуждение взаимоотношений по линии Форума стран — экспортеров газа.