Между Москвой и Каракасом состоялось обсуждение энергетического сотрудничества двух стран и перспектив двустороннего взаимодействия. Представителями двух государств в этом диалоге стали глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа.
"Отдельно министры рассмотрели вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере, а также перспективные проекты на территории Венесуэлы".
Шульгинов убеждён, что российско-венесуэльское сотрудничество непрерывно и динамично развивается, несмотря на "внешние ограничения со стороны Запада". Иначе как объяснить, по словам политика, такое активное обсуждение взаимоотношений по линии Форума стран — экспортеров газа.
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