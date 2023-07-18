Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил сегодня с заявлением о том, что Минюст предоставил ему четыре дня для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
Из сообщения бывшего американского лидера в соцсети следует, что в настоящее время он находится в ожидании ареста и предъявления обвинений.
Напомним, сторонники Трампа 6 января 2021 года совершили нападение на Капитолий. Работа конгресса была заблокирована на несколько часов. Жертвами инцидента стали пять человек.
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