Захарова опровергла заявление Дании, Швеции и Германии об информировании Москвы о ходе расследований терактов на "Северных потоках"

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Заявление Швеции, Дании и ФРГ об информировании Кремля о ходе расследований терактов на газопроводах "Северные потоки" не соответствует действительности. Это следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Фото: lenta.ru

Напомним, власти трёх государств ранее обнародовали совместное заявление о том, что Москва уведомлена о предварительных результатах расследований атак на "Северные потоки".