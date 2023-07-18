Заявление Швеции, Дании и ФРГ об информировании Кремля о ходе расследований терактов на газопроводах "Северные потоки" не соответствует действительности. Это следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Напомним, власти трёх государств ранее обнародовали совместное заявление о том, что Москва уведомлена о предварительных результатах расследований атак на "Северные потоки".
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