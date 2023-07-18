Минобороны России: США могут задействовать фонд Гейтсов с целью изучения переносчиков инфекций

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Власти Соединённых Штатов могут пойти на задействование мощностей финансируемой фондом Гейтсов компании Oxitec с целью проведения биоисследований для взращивания комаров и клещей, являющихся переносчиками различных инфекций. Об этом проинформировал сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Фото: mil.ru

Из заявления генерал-лейтенанта следует, что научно-исследовательские структуры Пентагона неслучайно заинтересовались основными разновидностями клещей и комаров. Дело в том, что эти насекомые переносят такие значимые с точки зрения эпидемий инфекции как лихорадка долины Рифт и Западного Нила, а также денге, пояснил Кириллов.