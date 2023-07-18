Песков дал комментарий насчёт ударов ВС РФ по Одессе и Николаеву

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Удары ВС РФ, нанесённые в ночь на 18 июля по приморском военной инфраструктуре Одессы, стали ударами возмездия Киеву за атаку по Крымскому мосту. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ранее Минобороны РФ проинформировало о нанесении ударов возмездия по одесским объектам морского базирования при помощи высокоточного оружия. В ведомстве уточнили, что именно здесь велась подготовка антироссийских террористических актов, для которых использовались безэкипажные катера, которые производились тут же.

Помимо этого в результате нанесённых ударов по Одессе и Николаеву были ликвидированы хранилища топлива, в которых хранилось около 70 тысяч тонн горючего для обеспечения военной техники ВСУ.

Песков подтвердил, что эти ночные удары стали актом возмездия за теракт на Крымском мосту.

"Да", — кратко сказал пресс-секретарь Путина на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.