Продолжение зерновой сделки без участия России будет сопряжено с определёнными рисками, и это необходимо иметь в виду всем участникам соглашения. Об этом предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в беседе с журналистами напомнил, что коридор, по которому вывозится украинское зерно, проходит в непосредственной близости от района боевых действий.
"И без соответствующих гарантий там возникают определённые риски. Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", — сказал Песков журналистам.
18 июля России вышла из зерновой сделки, о чём она накануне уведомила ООН, Турцию и Украину. Песков сообщил, что РФ незамедлительно готова вновь стать участником соглашения, как только остальные участники сделки выполнят свои обязательства по отношению к ней, потому что до сих пор этого так и не произошло.
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