Песков: позиция стран ЕС по зерновой сделке бессовестна

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, европейские страны заняли "бессовестную" позицию по отношению к России, проигнорировав свои обязательства по зерновой сделке.

Фото: parmanews.ru

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ свои обязательства по зерновому соглашению выполняла в полной мере, чего нельзя сказать о участвовавших в нём европейских государствах.

"Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия этой сделки в отношении РФ не были реализованы. И в данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств", — сказал Песков журналистам.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Москву в "отказе поставлять продовольствие тем, кто в нём нуждается", добавив, что это станет причиной роста цен на зерно.

Ранее Путин много раз обращал внимание на то, что почти всё украинское зерно оседало в европейских государствах, а действительно нуждающиеся в нём страны, в частности, африканские, зерна так и не получили.