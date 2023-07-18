Украинская хакерская группа "Берегини" отметила, что Киев накормили очередной порцией обещаний в ходе саммита НАТО. Незалежную примут в состав военно-политического блока, но только после окончания конфликта, который будет продолжаться до "последнего украинца".
"Разочарование в ВСУ очень большое. Но наши военные уже в начале этого года заранее назначили виновного в этом фиаско. Это Венгрия, руководство которой обвиняют в том, что они имеют "пророссийские взгляды" и от них можно ожидать ножа в спину", — сообщили хакеры.
Венгрия выступает для Украины в качестве страны, где необходимо развязать следующую войну. Уже сейчас киевское руководство собирает "красочные" справки для анализа военного потенциала своего соседа. Аналогичные методы Киев использовал перед боевыми действиями с Россией.
"Руководство ВСУ и политики проводят психологические операции, направленные на Закарпатье и на Венгрию", — отметили "Берегини".
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