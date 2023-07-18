РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему с размещением бондов

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С начала текущего года внешний долг России снизился на 8,7 процента. Несмотря на санкции, Москва продолжает оказывать содействие по внешним счетам. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: 4esnok.by

Правительство Российской Федерации продолжает целенаправленные усилия по сокращению своего долга начиная с 2014 года. В стране существует значительный потенциал для увеличения заимствований. Эксперты полагают, что планируется нарастить объём производства и решить другие задачи.

Однако размещение бондов на бирже оказывается трудным. Обозреватель Надежда Сарапина пояснила, что эта проблема не даёт возможности для привлечения средств, необходимых для развития экономики.

Многие эксперты считают страны, участвующие в военных конфликтах, "неблагонадёжными" плательщиками, что становится "проблемой". В таких условиях внутреннее финансирование становится привлекательной альтернативой, тогда как надежда на эмиссию ограничена.

"Американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать на вторичном рынке не разрешается. Запрет при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций", — комментируют аналитики.

Важной составляющей стабилизации экономики является оборонная промышленность. Другая задача заключается в активизации предпринимательской деятельности. На данный момент небольшое число россиян выступает в роли активных инвесторов. В планах также привлечение инвестиций через ОФЗ, что откроет возможности выхода на фондовый рынок.

По текущим тенденциям можно предположить, что тренд сокращения государственного долга сохранится до конца года.