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В офисе Зеленского заявили о готовности поставлять зерно по Чёрному морю без участия России

1:26
Мир

Киевские власти рассчитывают и дальше заниматься поставками зерна через Чёрное море, не привлекая к этому Россию. Такое заявление в разговоре с африканскими журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова процитировал в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В офисе Зеленского заявили о готовности поставлять зерно по Чёрному морю без участия России
Фото: https://mosregtoday.ru

По словам Зеленского, в рамках зерновой сделки с самого начала было две договорённости: одна между Россией, Турцией и ООН, а вторая была заключена между Украиной, Турцией и ООН. Президент Украины заявил, что принимая во внимание намерение России выйти из зерновой сделки, оно означает, что Москва прекращает соглашение с Турцией и ООН, а не с Киевом, с которым никакого соглашения у неё не было.

"Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей. Я дал распоряжение нашему МИД подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский.

17 июля Россия сообщила, что намерена выйти из зерновой сделки, что означает, что в северо-западной части акватории Чёрного моря больше не будут действовать ранее утверждённые гарантии безопасного прохождения судов, а действовавший до настоящего момента морской гуманитарный коридор будет закрыт.

 

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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