Киевские власти рассчитывают и дальше заниматься поставками зерна через Чёрное море, не привлекая к этому Россию. Такое заявление в разговоре с африканскими журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова процитировал в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
По словам Зеленского, в рамках зерновой сделки с самого начала было две договорённости: одна между Россией, Турцией и ООН, а вторая была заключена между Украиной, Турцией и ООН. Президент Украины заявил, что принимая во внимание намерение России выйти из зерновой сделки, оно означает, что Москва прекращает соглашение с Турцией и ООН, а не с Киевом, с которым никакого соглашения у неё не было.
"Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей. Я дал распоряжение нашему МИД подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский.
17 июля Россия сообщила, что намерена выйти из зерновой сделки, что означает, что в северо-западной части акватории Чёрного моря больше не будут действовать ранее утверждённые гарантии безопасного прохождения судов, а действовавший до настоящего момента морской гуманитарный коридор будет закрыт.
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