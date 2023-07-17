Рядом со Стоунхенджем собираются строить дорогу и тоннель стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов

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Министерство транспорта Великобритании недавно выдало разрешение на строительство двухмильного (3,2 км) тоннеля и реконструкцию восьмимильного (12,9 км) отрезка шоссе, соединяющего Лондон с Юго-Западной Англией. Стоимость данного проекта оценивается в 2,5 млрд фунтов стерлингов, что составляет примерно 300 млрд рублей по текущему курсу.

Фото: Fotodom. ru

На протяжении всего пути магистраль A303 имеет четыре полосы в каждом направлении, за исключением участка, проходящего рядом со Стоунхенджем. Дорожные власти предлагают построить подземный тоннель, который поможет увеличить пропускную способность дороги и одновременно уберёт транспорт из поля зрения памятника.

Решение о строительстве вызвало негодование археологов и сторонников сохранения культурного наследия, пишет 110km.ru. Стоунхендж является одним из самых загадочных монументов в мире и привлекает тысячи туристов каждый год. Его уникальность и историческое значение привели к тому, что он был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Защитники Стоунхенджа считают, что строительство дороги может навредить памятнику, нарушив его атмосферу и целостность.

Однако министр транспорта Марк Харпер утверждает, что пользы от нового тоннеля больше, чем вреда от возможных негативных последствий для Стоунхенджа. Он отметил, что проект предусматривает ряд мер безопасности и защиты окружающей среды, чтобы минимизировать воздействие на памятник.