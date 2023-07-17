Врач Мясников рассказал, чем может оказаться загадочная болезнь из Египта

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

В провинции Кена в египетской деревне Эль-Аликат была обнаружена неизвестная болезнь, вызвавшая обеспокоенность властей и СМИ. Симптомы, такие как повышенная температура тела, слабость, головная боль и усталость, наблюдались у более чем 200 человек. СМИ предположили, что это может быть вспышка лихорадки денге. В связи с этим Роскомнадзор уже планирует ограничить рейсы из Египта в Россию.

Фото: pixabay. com

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свою точку зрения в беседе с Общественной Службой Новостей. Он заявил, что на 90% уверен, что данное заболевание является вирусным. Он указал, что симптомы, такие как ломота в костях, боли в теле и повышенная температура, характерны для многих инфекций, включая СПИД и гепатит С, которые могут протекать без видимых симптомов. По его мнению, если уже заболело двести человек, это действительно вспышка какого-то вируса.

Мясников подчеркнул, что инфекций на самом деле существует множество, и подобные ситуации встречались ранее. Он привёл примеры из своего опыта работы в Африке, где специалисты сталкивались с подобными случаями. Врачи обследовали заболевших, проводили тесты и определяли вид вируса. Мясников подчеркнул, что в таких ситуациях необходимо обращать внимание на наиболее вероятные причины и не допускать паники.

В заключение он отметил, что при аналогичных симптомах необходимо обращаться к профессионалам. Решающим фактором при определении причины заболевания является осведомлённость о том, что чаще всего встречается в данном регионе, а не предположения о редких и древних вирусах.