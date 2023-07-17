Анатолий Чубайс из Британии послал "валентинку" Роману Абрамовичу

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После начала спецоперации экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс покинул Россию. Сейчас политик наконец-то определился со страной, где планирует обосноваться. Недавно в одном из научных журналов появилась статья Чубайса, где он представился "независимым исследователем" из Великобритании.

Фото: kremlin.ru

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал выбор "беглого реформатора" и отметил, что Чубайс путешествует не только по Британии. Политика видели и в Израиле, сообщает "Царьград".

"Он даёт сигнал Роману Абрамовичу: дескать, смотри, вот у тебя не получилось, а меня получилось стать евроинтегрированным представителем настоящей элиты. Такие, знаете, "валентинки", которые понимает только знающий", — объяснил эксперт.