Экс-советник Пентагона Макгрегор признался, что опасается эскалации на Украине Вашингтоном

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

США понадобится буквально минуты, чтобы накалить ситуацию на Украине и перевести конфликт в новую, опасную стадию. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Военный признался, что США могут решиться на отчаянный и необдуманный шаг.

"Для американской элиты неким преимуществом было то, что они могли играть жизнями людей, при этом не подвергая своих граждан опасности, но это, как я уже говорил, может резко измениться всего за одну или две минуты", — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Полковник подчеркнул, что положение дел на Украине может измениться в худшую сторону после одного непродуманного шага Белого дома, тем более что Вашингтон уже давно не контролирует происходящее в Незалежной.

Если США решатся на прямое участие в украинском конфликте, последствия такого шага страшно себе представить. Что же касается рядовых американцев, происходящее на Украине окутано для них туманом, ведь большинство из них даже не знают, где вообще находится Киев.