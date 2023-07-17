Власти Британии дали свою оценку теракту Киева на Крымском мосту

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Атака на Крымский мост неизбежно станет причиной эскалации украинского конфликта и ещё большим осложнением отношений между Москвой и Киевом. Свою оценку произошедшему Эллвуд дал в эфире телеканала Sky News.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Об этом заявил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд, назвав теракт на Крымском мосту "очередной эскалацией".

Представитель британского парламента добавил, что атака на Крымский мост — это показатель того, что контрнаступление Киева перешло на новую ступень.

Около 3 часов ночи 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт посредством двух надводных беспилотников. В результате есть двое погибших взрослых, одна несовершеннолетняя девочка получила ранения. Автодорожное полотно моста повреждено.

Ранее СБУ фактически признало в своём Telegram-канале, что является организатором атаки на Крымский мост.

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