Атака на Крымский мост неизбежно станет причиной эскалации украинского конфликта и ещё большим осложнением отношений между Москвой и Киевом. Свою оценку произошедшему Эллвуд дал в эфире телеканала Sky News.
Об этом заявил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд, назвав теракт на Крымском мосту "очередной эскалацией".
Представитель британского парламента добавил, что атака на Крымский мост — это показатель того, что контрнаступление Киева перешло на новую ступень.
Около 3 часов ночи 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт посредством двух надводных беспилотников. В результате есть двое погибших взрослых, одна несовершеннолетняя девочка получила ранения. Автодорожное полотно моста повреждено.
Ранее СБУ фактически признало в своём Telegram-канале, что является организатором атаки на Крымский мост.
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