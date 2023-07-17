Марков высказался о выходе России из зерновой сделки

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему США и ЕС заинтересованы в выходе России из зерновой сделки.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Марков прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил об остановке зерновой сделки.

Политолог объяснил, что слова об остановке зерновой сделки не являются гарантией того, что вывоз зерна из Украины прекратится.

Он считает, что США и Европейский союз желают выхода России из зерновой сделки, чтобы показать, что Россия не может воспрепятствовать вывозу зерна с Украины.

Марков предупредил, что это может привести к проигрышу России.

Ранее сообщалось, что из порта Одессы вышло последнее судно с зерном.

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