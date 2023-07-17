Президент России Владимир Путин применяет особую стратегию против Украины и Запада. Это позволяет Москве добиться важных результатов. Таким мнением поделился ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
"Путин — гений", — написал он в социальных сетях.
Дрейвен подчеркнул: многие критикуют российского лидера за медленное проведение спецоперации. Однако именно благодаря этой тактике Путин исчерпал боевые возможности ВСУ. Кроме того, президент России продемонстрировал всему миру истинное лицо Зеленского и разоблачил ложь Запада.
Также Путин нанёс серьёзный удар по западной экономике, сплотил многие страны вокруг Москвы и Пекина. Аккуратные, сдержанные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, отметил Дрейвен.
"Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад не видит этого", — заключил американский военный.
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