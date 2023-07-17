Ноктис Дрейвен заявил, что стратегия Путина нанесла мощный удар по Зеленскому

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент России Владимир Путин применяет особую стратегию против Украины и Запада. Это позволяет Москве добиться важных результатов. Таким мнением поделился ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Фото: кремлин.ру

"Путин — гений", — написал он в социальных сетях.

Дрейвен подчеркнул: многие критикуют российского лидера за медленное проведение спецоперации. Однако именно благодаря этой тактике Путин исчерпал боевые возможности ВСУ. Кроме того, президент России продемонстрировал всему миру истинное лицо Зеленского и разоблачил ложь Запада.

Также Путин нанёс серьёзный удар по западной экономике, сплотил многие страны вокруг Москвы и Пекина. Аккуратные, сдержанные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, отметил Дрейвен.

"Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад не видит этого", — заключил американский военный.