Сегодня, 17 июля, беспилотный надводный аппарат атаковал Крымский мост. Он подошёл к цели из акватории Азовского моря и нанёс удар под мостом, из-за чего конструкцию подбросило на опоры. Об этом сообщили аналитики Telegram-канала "Рыбарь".
"ВСУ попытаются повторить прошлогодний результат на фоне окончания "зерновой сделки", — отметили специалисты.
Некоторые источники заявили, что во время атаки в воздухе работал беспилотник MQ-9A Reaper, но в момент взрыва он находился в 570 километрах. Расстояние слишком большое даже для американского дрона, указали аналитики.
В материале подчеркнули: Украина не может достичь существенных результатов на фронте, поэтому киевское руководство активно применяют тактику терактов и диверсий на гражданских объектах.
"Без адекватной ответной реакции на такого рода действия это будет продолжаться", — заключили аналитики.
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