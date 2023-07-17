Борис Рожин назвал организаторов теракта на Крымском мосту: активное содействие Запада

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Сегодня, 17 июля, Крымский мост атаковали беспилотные надводные аппараты. В ходе теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила ранения. Ремонт повреждённого пролёта займёт много времени, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Фото: moscow-dvorik.com

Он отметил, что представители Главного управления разведки Украины (ГУР) и Служба безопасности (СБУ) открыто глумятся над произошедшим. Рожин напомнил: Талибан*, который не совершил ни одного теракта в России, признан террористической организацией, а члены ГУР, убившие много российских граждан, не считаются террористами.

Рожин предположил, что теракт был осуществлён при активном содействии спецслужб Запада.

"Причин для НАТО не атаковать российскую инфраструктуру нет, потому что серьёзных ответов за предшествующие атаки они так и не дождались, поэтому всё, что можно применить ниже порога применения ядерного оружия и прямой войны РФ и НАТО, может и будет применено", — указал он в своём Telegram-канале.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.