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Политолог Лизан: перемирие с Россией станет концом власти Зеленского

1:39
Мир

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил три возможных исхода завершения спецоперации. Первый — победа украинской армии. Однако политолог Иван Лизан убеждён, что киевский режим не сможет одержать победу, так как Запад не перевёл свою военную промышленность в мобилизационный режим.

Политолог Лизан: перемирие с Россией станет концом власти Зеленского
Фото: https://ura.news/news/1052665698

Второй вариант завершения боевых действий — победа России и постепенное уничтожение Украины, сообщил Подоляк. Политолог считает, что Незалежная не сможет быстро исчезнуть, поскольку российские войска не смогут взять города-миллионники за короткие сроки.

"Кроме того, в России не планируют проводить мобилизацию для создания критической массы живой силы, без которой невозможно освободить территорию пост-Украины за год-два", — объяснил Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По этой причине спецоперация может растянуться на довольно долгое время. Российская армия будет продвигаться от города к городу в темпе, который минимизирует потери в живой силе, указал политолог.

Третий вариант, который озвучил Подоляк, — создание линии разграничения и новые Минские соглашения. Лизан считает, что перемирие станет для президента Украины Владимира Зеленского началом острого внутриполитического кризиса, который приведёт к потере власти.

"Москве этот сценарий не слишком интересен. Новый "Минск" будет означать новое нарушение Украиной взятых на себя обязательств и постоянные обстрелы российских территорий", — сообщил эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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