Guardian: Зеленского расстроила сделка НАТО с Эрдоганом по поводу принятия Швеции в альянс

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Президент Украины Владимир Зеленский сильно расстроился, узнав, что НАТО и Турция на саммите альянса в Литве обсуждают вхождение Швеции в военный блок. Об этом сообщает Guardian.

Фото: https://mosregtoday.ru

По информации издания, решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить вето на присоединение Швеции к НАТО стало "спусковым крючком" для Зеленского.

"В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с Эрдоганом, Зеленский выглядел как бедняк на пиру", — сказано в материале.

Автор статьи также обратил внимание на "покорную улыбку" президента Украины на встрече с американским лидером Джо Байденом в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что парламент Турции может одобрить официальную заявку Швеции на членство в НАТО до 21 июля, затем законопроект планируется передать на подпись Эрдогану.