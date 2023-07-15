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Власти Украины высказались о покушении на Собчак и Симоньян

0:51
Мир

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк объяснил, как в Киеве расценивают новость о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

Власти Украины высказались о покушении на Собчак и Симоньян
Фото: Instagram

Подоляк заверил, что Собчак и Симоньян не нужны Украине, так как ни на что не влияют. Он уверен, что российские журналисты работают лишь на внутренню аудиторию.

"Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Подоляк не сомневается, что подозреваемых в покушении на известных медийных личностей в России объявят неонацистами, читающими запрещённую литературу и имеющими контакты СБУ в телефонах.

Советник главы ОП назвал историю абсурдной.

Ранее Ксения Собчак рассказала о подозрительных личностях возле её офиса.

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Маргарита Симоньян высказалась о покушении не неё
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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