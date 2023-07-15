Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк объяснил, как в Киеве расценивают новость о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.
Подоляк заверил, что Собчак и Симоньян не нужны Украине, так как ни на что не влияют. Он уверен, что российские журналисты работают лишь на внутренню аудиторию.
"Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи", — сказал помощник Владимира Зеленского.
Подоляк не сомневается, что подозреваемых в покушении на известных медийных личностей в России объявят неонацистами, читающими запрещённую литературу и имеющими контакты СБУ в телефонах.
Советник главы ОП назвал историю абсурдной.
Ранее Ксения Собчак рассказала о подозрительных личностях возле её офиса.
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