Власти Украины высказались о покушении на Собчак и Симоньян

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Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк объяснил, как в Киеве расценивают новость о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

Фото: Instagram

Подоляк заверил, что Собчак и Симоньян не нужны Украине, так как ни на что не влияют. Он уверен, что российские журналисты работают лишь на внутренню аудиторию.

"Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Подоляк не сомневается, что подозреваемых в покушении на известных медийных личностей в России объявят неонацистами, читающими запрещённую литературу и имеющими контакты СБУ в телефонах.

Советник главы ОП назвал историю абсурдной.

Ранее Ксения Собчак рассказала о подозрительных личностях возле её офиса.

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