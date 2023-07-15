Американский правозащитник Барака заявил, что Зеленский совершил большую ошибку, не послушав Путина

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Уничтожение Украины — дело рук её президента Владимира Зеленского, который предпочёл подчиниться воле Запада и не послушал российского лидера Владимира Путина, советовавшего ему выполнять Минские договорённости. Об этом рассказал американский правозащитник Аджаму Барака.

Фото: Телеграм

Юрист считает, что уход американцев из Афганистана должен был чему-то научить Зеленского и показать, к чему тот может прийти, если свяжется с Вашингтоном.

"Соединённые Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм", — написал Барака в Twitter*.

Некоторые западные страны, в частности, Германия и Франция, позже признались, что Минские соглашения, которые должны были способствовать мирному решению конфликта на Украине, были лишь ширмой и способом оттянуть время, пока западные союзники готовили Киев к противостоянию с РФ.

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