Уничтожение Украины — дело рук её президента Владимира Зеленского, который предпочёл подчиниться воле Запада и не послушал российского лидера Владимира Путина, советовавшего ему выполнять Минские договорённости. Об этом рассказал американский правозащитник Аджаму Барака.
Юрист считает, что уход американцев из Афганистана должен был чему-то научить Зеленского и показать, к чему тот может прийти, если свяжется с Вашингтоном.
"Соединённые Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм", — написал Барака в Twitter*.
Некоторые западные страны, в частности, Германия и Франция, позже признались, что Минские соглашения, которые должны были способствовать мирному решению конфликта на Украине, были лишь ширмой и способом оттянуть время, пока западные союзники готовили Киев к противостоянию с РФ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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