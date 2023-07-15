Соединённые Штаты развязали 201 мировой вооружённый конфликт после завершения Второй мировой войны. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди.
Политик акцентировала внимание на том, что официальный Вашингтон виновен в началах масштабных трагедий в Персидском заливе, Афганистане, Ираке, Вьетнаме, Северной Корее, Сирии и ряде других государств.
"Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", — подчеркнула российский сенатор.
По словам Ковитиди, Белый дом выступил в качестве автора и организатора теории международного хаоса, который привёл к масштабному миграционному кризису.
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