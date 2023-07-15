Сенатор от Крыма Ковитиди: США развязали 201 вооружённый конфликт с 1945 года

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Соединённые Штаты развязали 201 мировой вооружённый конфликт после завершения Второй мировой войны. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди.

Фото: Правда.Ру

Политик акцентировала внимание на том, что официальный Вашингтон виновен в началах масштабных трагедий в Персидском заливе, Афганистане, Ираке, Вьетнаме, Северной Корее, Сирии и ряде других государств.

"Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", — подчеркнула российский сенатор.

По словам Ковитиди, Белый дом выступил в качестве автора и организатора теории международного хаоса, который привёл к масштабному миграционному кризису.