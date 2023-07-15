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Сенатор от Крыма Ковитиди: США развязали 201 вооружённый конфликт с 1945 года

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Мир

Соединённые Штаты развязали 201 мировой вооружённый конфликт после завершения Второй мировой войны. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди.

Сенатор от Крыма Ковитиди: США развязали 201 вооружённый конфликт с 1945 года
Фото: Правда.Ру

Политик акцентировала внимание на том, что официальный Вашингтон виновен в началах масштабных трагедий в Персидском заливе, Афганистане, Ираке, Вьетнаме, Северной Корее, Сирии и ряде других государств.

"Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", — подчеркнула российский сенатор.

По словам Ковитиди, Белый дом выступил в качестве автора и организатора теории международного хаоса, который привёл к масштабному миграционному кризису.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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