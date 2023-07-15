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Марков прокомментировал просьбу вице-президента ЮАР к Путину не приезжать на саммит БРИКС

1:05
Мир

Политолог Сергей Марков уверен, что власти ЮАР в состоянии оградить Владимира Путина от ареста по ордеру Гаагского суда во время проведения саммита БРИКС.

Марков прокомментировал просьбу вице-президента ЮАР к Путину не приезжать на саммит БРИКС
Фото: Global Look Press

Марков отметил, что вице-президент ЮАР связан с США, поэтому его слова о вынужденном аресте Владимира Путина по решению МУС следует воспринимать с недоверием.

"Власти ЮАР легко могут гарантировать безопасность Путина и неприменение ордера МУС в отношении Путина", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что глава ЮАР заинтересован в визите президента России на саммит БРИКС.

Марков предположил, что Владимир Путин не поедет на международный саммит из-за опасности, которая его подстерегает со стороны спецслужб США и Британии. Политолог не исключил, что будет совершена попытка покушения на лидера РФ. 

Ранее сообщалось, что власти ЮАР попросили, чтобы на саммит БРИКС вместо Путина приехал Сергей Лавров.

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UTV. Что такое БРИКС?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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