Китай призвал страны не "бряцать оружием" и не указывать в Южно-Китайском море

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Третьим странам стоит прекратить посылать самолёты и корабли в акватории вблизи с Южно-Китайским морем и прекратить "бряцать оружием", заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

Фото: Википедия

Кроме прочего, представитель Китая уточнил, что странам, которые "не владеют информации", стоит прекратить "указывать" Пекину, что делать.

"Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолётов, чтобы бряцать оружием, не следует провоцировать и использовать разногласия между странами региона для достижения своих геополитических интересов", — заявил Ван И на брифинге.

К кому конкретно Пекин обращается, Ван И не уточнил. И подчеркнул, что Китай и АСЕАН не нуждаются в кураторах и "учителях", и самостоятельно решат все возникшие разногласия в регионе.