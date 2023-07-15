Третьим странам стоит прекратить посылать самолёты и корабли в акватории вблизи с Южно-Китайским морем и прекратить "бряцать оружием", заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.
Кроме прочего, представитель Китая уточнил, что странам, которые "не владеют информации", стоит прекратить "указывать" Пекину, что делать.
"Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолётов, чтобы бряцать оружием, не следует провоцировать и использовать разногласия между странами региона для достижения своих геополитических интересов", — заявил Ван И на брифинге.
К кому конкретно Пекин обращается, Ван И не уточнил. И подчеркнул, что Китай и АСЕАН не нуждаются в кураторах и "учителях", и самостоятельно решат все возникшие разногласия в регионе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.