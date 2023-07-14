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Госминистр Нагорного Карабаха Нерсисян обратился к России: "Ситуация стала роковой"

0:46
Мир

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян выступил с обращением, в котором объявил о начале всенародного движения. Он отметил, что в скором времени внутренние ресурсы региона иссякнут, что приведёт к большой трагедии. Об этом сообщает EADaily.

Госминистр Нагорного Карабаха Нерсисян обратился к России: "Ситуация стала роковой"
Фото: Tofik Babayev/Xinhua

"Мы начнëм собирать тела умерших от голода. Мы больше не можем так продолжать. <…> Ситуация стала роковой", — заявил он.

На митинге в Степанакерте Нерсисян обратился к России. Он призвал миротворцев обеспечить безопасность региона, реализовать обязательства между Россией, Арменией и Азербайджаном по трëхсторонним заявлениям, а также разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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