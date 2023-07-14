Sohu: Путин может нанести Украине смертельный удар, взяв под контроль один город Украины

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Возможное возобновление блокады Одесского порта вызвало осуждение со стороны Европейского союза и стран НАТО. Китайские обозреватели Sohu пишут, что если Россия возьмёт под контроль Одессу, то это будет иметь серьёзные последствия для Украины.

Фото: Pixabay.com

Во-первых, если Одесса окажется под контролем России, Запад не сможет оказывать помощь Украине через морской путь. Это также серьёзно затронет экспорт украинской пшеницы и повлияет на продовольственную проблему ЕС.

Во-вторых, если российская армия проведёт внезапную военную операцию в Одессе и захватит несколько портов, Запад будет застигнут врасплох, и Украине придётся мобилизовать больше войск для защиты города.

В-третьих, Одесса имеет критическое значение для Украины. Потеря города приведёт к тому, что Киев лишится выхода к морю. Это существенно снизит её привлекательность для ЕС и НАТО. Россия не готова отступать, а Украина не в состоянии вернуть потерянные позиции. Авторы статьи пишут, что Киеву на данный момент лучше заморозить конфликт.

По мнению обозревателей Sohu, Россия может использовать своё преимущество в дальнобойном вооружении для проведения военных операций против Украины, тем самым вынудить Запад начать мирные переговоры.

"Контроль над Одессой может стать инструментом для достижения компромисса на Востоке Украины", — уверены аналитики.

Решение России контролировать Одессу имеет серьёзные геополитические и экономические последствия, уверены обозреватели. Западу, по их мнению, следует принять меры и начать вести активные дипломатические переговоры для предотвращения эскалации конфликта и поиска мирного решения.