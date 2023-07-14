Финская компания Fortum требует у России компенсацию за переданные активы

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Финская компания Fortum подала иск в арбитражный суд против России, требуя компенсацию в несколько миллиардов евро за передачу своих активов под временное управление Росимущества. Об этом сообщает EADaily.

Фото: cityfan.ru

Компания отреагировала на указ президента России Владимира Путина о временном управлении активами компаний, совершающих недружественные действия. Fortum владеет семью теплоэлектростанциями, одной ветроэлектростанцией и тремя солнечными электростанциями в России.

Арбитражное разбирательство по иску Fortum должно начаться в конце 2023 года. Компания намерена защищать свои интересы и требовать компенсации за потерю контроля над своими активами. Судебное разбирательство может иметь долгосрочные последствия для отношений между Fortum и Россией.