После завершения спецоперации российской армии на Украине руководство киевского режима отправится в изгнание. Лидер Незалежной Владимир Зеленский и его окружение будут курсировать по Европе и США вместе с так называемыми белорусскими и российскими оппозиционерами. Об этом сообщил эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин в беседе с Pravda.Ru.
"Они начнут устраивать какие-то совместные мероприятия, чтобы выбить себе денег на пропитание. Вот так будут существовать", — отметил специалист.
Несмотря на то что Зеленский часто посещает прифронтовые города, и ликвидировать его не составит особого труда, России это не нужно, считает Колчин. Президент Украины не является важной целью, поскольку он не имеет сильной субъектности.
"Устранение его не решит ни одну из существующих проблем", — объяснил политолог.
Однако, по мнению американского разведчика Скотта Риттера, конфликт Украины и России закончится гибелью Зеленского.
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