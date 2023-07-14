Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил ход текущего контрнаступления ВСУ, призвав не делать акцента на неудачах Киева и заверив, что желаемые результаты на поле боя будут достигнуты в конце лета — начале осени.
Секретарь СНБО считает, что украинское контрнаступление должно "дозреть".
"Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь", — сказал Данилов в интервью британской газете Guardian.
Киев начал своё контрнаступление 4 июля на разных направлениях, массово используя для этого полученную от Запада военную технику и своих военных, прошедших обучение на базах НАТО.
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Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.